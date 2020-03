VIAREGGIO – SOSTA GRATIS NEGLI STALLI BLU: FINO AL 3 APRILE NON SI PAGA IL PARCHEGGIO

Parcheggi gratuiti in tutto il Comune di Viareggio: da oggi fino al 3 aprile, è sospesa la sosta a pagamento negli stalli blu di tutta la città. L’obiettivo è quello facilitare le operazioni di assistenza domiciliare.

Mover spa ha provveduto a dare comunicazione alle aziende fornitrici dei servizi on-line al fine di sospendere la possibilità dei pagamenti degli abbonamenti e della sosta oraria effettuabile attraverso l’area riservata sul sito Mover e sulle app per smartphone.

In queste ore l’azienda sta apponendo cartelli sulle tastiere dei parcometri.