VIAREGGIO: SOSTA GRATIS DAL 5 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Il Comune di Viareggio infatti, uno dei primi in Italia, tra marzo e giugno 2020 aveva predisposto una serie di aiuti per un totale di oltre 4milioni di euro: dagli sconti sulla tariffa rifiuti, alla diminuzione dell’Irpef, all’abolizione delle rette dei nidi e dei centri estivi.

Non erano mancati i provvedimenti legati alla mobilità, a cui quello di oggi si lega: dalla chiusura del viale dei Tigli alla possibilità di parcheggiare gratis in tutto il Comune fino giugno, mese nel quale la Giunta, pur riattivando il pagamento, lo aveva limitato alla fascia oraria 8-20, annullando la tariffa notturna della sosta, anche lungo la marina di Torre del Lago e in Passeggiata. Non solo, agli stalli gratuiti si erano aggiunti gli spazi all’ex Gasometro per un totale di 158 posti parcheggio, e la possibilità di recuperare i giorni di abbonamento non usufruiti.