Viareggio – Sorpresi ad imbrattare i vagoni del treno. Si tratta di writers tutti provenienti dalla Germania

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre uu.ss. intorno alle 01.30, su segnalazione del personale di Trenitalia che stava effettuando un servizio dedicato alla prevenzione dei danneggiamenti dei treni, una Volante del Commissariato di Polizia di Viareggio è intervenuta alla Stazione ferroviaria di Viareggio, ed in particolare all’altezza del binario nr. 8, poichè erano stati segnalati alcuni “writers” che stavano imbrattando due vagoni.

Gli agenti, giunti sul luogo, hanno notato che quattro persone, evidentemente accortesi dell’arrivo della Polizia, stavano fuggendo sui marciapiedi dei binari. Due di essi venivano raggiunti all’interno del sottopasso e, anzichè fermarsi all’alt della Polizia, iniziavano a colpire gli agenti con calci e pugni. In questo frangente uno dei due è riusciva a fuggire momentaneamente per poi, però, essere raggiunto e bloccato definitivamente. Gli altri fuggitivi venivano rintracciati dal personale della RadioMobile dei Carabinieri, nel frattempo allertati.

I quattro giovani sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato ed identificati per N. T.,35 anni; W.S. , 38 anni, M. T., 36 anni e F. P. 35 anni, tutti provenienti dalla Germania.

Accompagnati presso questi uffici di Polizia, al termine delle formalità di rito, sono stati tutti e quattro indagati in stato di libertà per il reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, mentre N. T. e W. S. anche per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per tutti sarà adottata, inoltre, la misura amministrativa dell’allontanamento per i cittadini Comunitari.

Gli agenti intervenuti sono stati condotti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale dove, dopo le cure del caso, sono stati dimessi con una prognosi di 7 giorni s.c.

É stato verificato che i quattro cittadini tedeschi fanno parte di un noto gruppo di “writers” dedito esclusivamente alla vandalizzazione dei vagoni ferroviari. Nel contesto sono state rinvenute numerose bombolette spray, utilizzate dai writers.