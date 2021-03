Viareggio – Un salto indietro nel tempo, improvviso. Il primo giorno di Viareggio in zona rossa presenta gli stessi scorci vissuti lo scorso anno, con i viali a mare semi deserti, così come la Passeggiata e le vie del centro

Un provvedimento che ha diviso le opinioni, tra chi lo ha giudicato l’unica soluzione per arginare l’impennata dei contagi e chi, specialmente i commercianti, lo definisce tardivo ed evitabile, con maggiori controlli e sanzioni nei giorni scorsi a quelle attività considerate da tutti come co responsabili dell’aggravarsi della situazione.

Il provvedimento firmato dal Governatore Giani ha valenza fino a domenica 14. Ma le esperienze di comuni come Cecina – in cui siamo già alla seconda settimana di lockdown – fanno pensare che la zona rossa proseguirà fino al 21. E la speranza di tutti è che l’arrivo del caldo e l’accelerata nella campagna vaccinale ripaghino di questi sacrifici.

