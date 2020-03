VIAREGGIO – SANIFICAZIONE STRADE: IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Da ieri, 13 marzo, Sea Ambiente ha avviato la sanificazione stradale e ambientale attraverso la nebulizzazione di aerosol disinfettante ad efficace azione germicida, utilizzando spazzatrici dotate di barra lavastrade e naspo di lavaggio oltre ad una autobotte-lavastrade.

È sospeso lo spazzamento meccanizzato delle strade, resta quello manuale.

La sanificazione, per la prossima settimana, verrà svolta secondo il seguente programma

📌Lunedì 16 marzo

👉Centro città: Lungo Canale Est, via San Francesco, via Garibaldi, via Cavallotti, via Matteotti, via Machiavelli, via Cairoli, via Zanardelli, via Verdi, via San martino, via Mazzini, via XX Settembre, via Da Vinci, via De Amicis, via Vespucci, viale Manin, viale Foscolo/Buonarroti, via IV Novembre, via Bonaparte, via Sant’Andrea, via Battisti, via Fratti, via Veneto, via Sant’Antonio Pucci, via Puccini, piazza Dante, via Burlamacchi, piazza Garibaldi, piazza D’Azeglio, piazza Shelley.

📌Martedì 17 marzo

👉Marco Polo: via Pacinotti, via Leopardi, via Parini, via Gioberti, via Pascoli, via Sauro, via Mameli, via Bertini, via Lepanto, via Pisani, via Etruria, via Duilio, via Dandolo, via Marco Polo, via Paolo VI, via Fratti, via Maroncelli, via Aurelia Nord, via Puccini.

📌Mercoledì 18 marzo

👉Città Giardino: via Giulio Cesare, via Sant’Ambrogio, via Paletrina, via Venezia, via Fratti, via Don Bosco, via Maroncelli, via Pistoia, viale Einaudi, viale Buonarroti, viale Carducci-Belluomini, via Zara, piazza Puccini, via Roma, piazza Maria Luisa

📌Giovedì 19 marzo

👉Darsena: piazza Viani, piazza Brin, via Coppino, via Paolo Savi, via Virgilio, via Petrarca, via Giannessi, via Mendola, via dei Pescatori, via Salvadori.

👉Ex Campo d’Aviazione: via Baracca, via Indipendenza, via FIlzi, via dei Lecci, via Pisano, via Menesini, via Corridoni, via Fratelli Rosselli, via De Ambris, via Volpe, via Comparini.

📌Venerdì 20 marzo

👉Migliarina: via Aurelia Nord, via Monte Matanna, via della Gronda, via Monsignor Bartoletti, via Ciabattini, piazza Bartoletti, via Fratelli Cervi, via Monte Sella.

👉Terminetto: via Aurelia Nord, via Della Gronda, via del Terminetto, viale Tobino, piazza Nottolini, Largo Risorgimento, via dei larici, via dei Glicini, piazza del Buonconsiglio.

📌Sabato 21 marzo

👉Varignano: via Aurelia Sud, via della Vetraia, via Pisana (centro commerciale), via Paladini, via del Forcone, via Lenci, via del Pastore, via Santa Marta, via Lenci, via della Resistenza, quartieri Anna Frank, Fontanini, Bonifica, Versilia, Allende.

👉Bicchio: Via Aurelia Sud.

👉Torre del Lago: via Gramsci, via XX Settembre, viale Puccini, viale Marconi, viale Kennedy, via Battisti, via Verdi, piazza Orlandi.