Viareggio(LU): ruba in un supermercato, arrestata per rapina

Ieri pomeriggio i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Viareggio hanno arrestato per il reato di rapina impropria S. K., 35enne, polacca, senza fissa dimora, già nota alle forze di polizia.

La donna infatti si è recata presso un supermercato in zona Marco Polo e si è impossessata di diversi alcolici e generi alimentari nascondendoli nella borsa.

Si è recata poi verso l’uscita ma è stata scoperta dal responsabile dell’esercizio commerciale che l’ha bloccata.

A questo punto la donna ha iniziato ad inveire nei confronti del responsabile del negozio e lo ha minacciato fino a quando non lo ha strattonato con violenza e si è divincolata dandosi alla fuga a piedi con una parte di refurtiva.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri che l’hanno sorpresa poco distante dal supermercato con ancora la refurtiva e l’hanno bloccata.

La donna è stata quindi portata in caserma e dichiarata in arresto e ha trascorso la notte in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina presso il Trinunale di Lucca e si è conclusa con la richiesta dei termini a difesa e la sottoposizione all’obbligo di firma tutti i giorni in caserma.

La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario.