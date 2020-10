Viareggio – Roberto Balatri, RC, sull’avvio del mandato amministrativo di Del Ghingaro

Assistiamo perplessi a questo inizio di mandato in consiglio comunale.

Da un lato l’amministrazione Del Ghingaro, che distribuisce poltrone a ciò che rimane destra cittadina, con ben 2 assessori su 7 provenienti da Forza Italia, e ai fedelissimi “trombati alle urne”.

Dall’altro lato notiamo la sinistra moderata scomparire completamente dai radar: sia quella di maggioranza, esclusa dalla Giunta, sia quella di opposizione, che rinuncia a presidiare le commissioni quale Ambiente e Urbanistica, e dalle quali passerà verosimilmente l’attuazione dello scellerato progetto dell’asse di penetrazione a sud dello stadio.

Addirittura, assistiamo ad una astensione ingiustificata sul programma di mandato, in cui Del Ghingaro ha ribadito con coerenza i contenuti del proprio programma elettorale: più cemento, parcheggi sotterranei, asse a sud.

Una astensione che può essere comprensibile da parte della destra, che aveva grosso modo il medesimo programma, ma che non è giustificabile da parte del consigliere Sandro Bonaceto.

Il quadro che ne emerge, è quello in cui le ragioni dell’ambiente e della giustizia sociale rischiano concretamente di rimanere senza una voce in città.

Per questo, fatta una doverosa riflessione sulle cause della nostra sconfitta elettorale, rimaniamo disponibili ad ampliare il dialogo, con le forze della sinistra, nell’interesse della comunità, ritenendo che la prospettiva eco-socialista, promossa da Viareggio a Sinistra nelle elezioni del 20 e 21 settembre, sia la strada futura per una Viareggio diversa, a dimensione uomo e che ambiziosamente sappia avviare un percorso ambientalmente virtuoso per tutta la Versilia.

Roberto Balatri