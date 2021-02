Viareggio – Polizia di Stato in azione per contrastare lo spaccio di stupefacenti nella Pineta di Torre del Lago. Rinvenuti 2 kg di hashish.

Nel pomeriggio di giovedì scorso, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio insieme ad aliquote del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ed unità cinofila della Questura di Firenze, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, all’interno della pineta di Torre del Lago, in prosecuzione dell’attività che ha interessato nei mesi scorsi la macchia boschiva del Parco di San Rossore volta al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno rinvenuto più di 2 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish lungo i binari della linea ferroviaria Viareggio-Pisa. L’attività portata avanti dagli uomini della Polizia di Stato, ha ridotto drasticamente la presenza di spacciatori ed acquirenti all’interno della Pineta di Torre del Lago. Infatti gli operatori hanno constatato che durante questo ennesimo servizio non vi era la presenza di alcuno all’interno dell’area boschiva in questione.