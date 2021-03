VIAREGGIO – PERCORSO PODISTICO PIETRO MENNEA – APPOSTE LA TARGHE IN RICORDO DEL CAMPIONE

Come si ricorderà infatti l’Amministrazione comunale ha deciso di intitolare al grande campione il percorso realizzato all’interno della Pineta di Ponente a Viareggio, che si sviluppa lungo i Viali Capponi e Cadorna: 3 chilometri che attraversano la pineta da via Vespucci a via Marco Polo e da via Marco Polo a via Zara e ritorno.