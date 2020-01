VIAREGGIO – PER IL CARNEVALE: LE MODIFICHE AL TRAFFICO

Nei giorni dei corsi di Carnevale (1-9-15-20-23-25 febbraio prossimi) la polizia municipale ha predisposto come ogni anno, un piano del traffico per garantire lo svolgimento della sfilata senza intoppi e in completa sicurezza. In generale è istituito divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 6 alle 24 e comunque fino al termine della manifestazione, all’interno dell’area compresa tra via Marco Polo, il viale Buonarroti, la via Foscolo e la piazza D’Azeglio.

Di seguito elencante nel dettaglio le strade interessate, le limitazioni imposte e le eccezioni.

Divieti di sosta con rimozione coatta e divieti di transito

Via Foscolo, nel tratto di strada compreso tra la via Garibaldi e la via Mazzini, in piazza Mazzini lato monti ed in viale Buonarroti nel tratto di strada compreso tra la via XX Settembre e la via Vespucci è istituito il divieto di transito, eccetto autobus, veicoli di servizio pubblico e veicoli adibiti al servizio di emergenza e di Polizia.

Viale Manin nel tratto di strada compreso tra il piazzale Margherita e la via Zanardelli è vietato il transito a tutti i veicoli, salvo per accedere ai parcheggi e i residenti.

Viale Carducci nel tratto di strada compreso tra la via Marco Polo e la via Colombo è istituito il divieto di transito e di sosta.

Piazza Mazzini sia all’interno che all’esterno della recinzione che delimita gli ingressi al circuito sul lato monte della piazza, è vietata la sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli. E’ comunque consentita la sosta sul lato sud della piazza Mazzini (prolungamento della via Mazzini) e sulla piazza stessa, nei tratti a monte delle tribune, ai veicoli di emergenza e di polizia ed ai veicoli autorizzati purché non interferiscano con le vie di esodo.

Viale Buonarroti, nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Marco Polo, in entrambi i sensi di marcia, potrà essere previsto il divieto di transito qualora la condizione del traffico lo richieda e/o venga disposto dal Comando di PM al fine di garantire la circolazione veicolare della zona e/o per motivi di ordine pubblico.

Sulle strade a monte della via Foscolo potranno essere effettuate deviazioni ed istituiti percorsi alternativi in modo da fluidificare la circolazione veicolare.

Divieto di sosta con rimozione:

Su tutte le strade all’interno del perimetro formato dalle vie: Colombo, Carducci-Manin / via Zanardelli / Foscolo – Buonarroti, previste come vie d’esodo e di fuga, è istituito divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati. Inoltre la via Giotto è riservata ai mezzi e strutture della Croce Rossa.

Viale Einaudi, viale Belluomini, viale Carducci e viale Manin, quest’ultima nel tratto di strada compreso tra la piazza Mazzini e la via Zanardelli. Via Roma, Via Giusti, via Firenze, via Carrara, via Saffi, via Mentana, via Gioia, via Vespucci, via Leonardo da Vinci, via D’Annunzio, piazza Mazzini, via San Martino e via Verdi. Sulla via Santa Maria Goretti nel tratto che corre lungo la variante SS1 Aurelia e collega la Cittadella del Carnevale alla rotatoria posta alla confluenza tra la via Aurelia e il viale Einaudi.

Divieto di transito per il tempo necessario al passaggio dei carri

Dalle 8 alle 24 (e comunque fino al termine della manifestazione), per il tempo necessario all’uscita ed al successivo rientro dei carri dalla /alla Cittadella del Carnevale, è istituito il divieto di transito in via Santa Maria Goretti tra la Cittadella del Carnevale e la SS 1. Per il tempo necessario alle predette operazioni di uscita e successivo rientro, verrà disposto il divieto di transito temporaneo lungo la via Aurelia SS 1 tra il km. 359+700 e km. 359+800 nel rispetto delle disposizioni dell’ANAS indicate nel Nulla Osta Prot. CDG-0018047-P del 14/01/2020, che prevede, tra l’altro, l’interruzione della circolazione per non più di 5 minuti consecutivi per volta.