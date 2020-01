VIAREGGIO PARCHEGGIO IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE RESIDENTI SI FA ON LINE E AL PARCOMETRO

C’È TEMPO FINO AL 31 GENNAIO

Parcheggi: autorizzazione residenti in scadenza il 31 gennaio prossimo. L’abbonamento può essere rinnovato a partire da lunedì 13 gennaio. Invariate le tariffe: 10 euro l’anno per la prima auto e 65 per la seconda.

Per agevolare al massimo i cittadini, le autorizzazioni possono essere rinnovate sia on line, nell’area riservata del sito ti MoVer o tramite l’app MoverViareggio, sia all’ufficio fisico in via Regia 4. L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 14,30 alle 18. Il sabato dalle 8,45 alle 12,15.

Non solo, grazie ai parcometri di nuova generazioni installati, quelli con tastiera estesa, l’abbonamento può essere rinnovato anche direttamente al parcheggio: basta selezionare sul display l’opzione “servizi” e seguire le istruzioni operative.

Per poter perfezionare l’operazione di rinnovo occorre ricordare la targa completa del veicolo e gli ultimi 6 caratteri del codice fiscale dell’utente alla quale anagrafica è associata la targa del veicolo. Si può pagare tramite carta di credito, oppure con monete: l’abbonamento partirà dalla data nella quale viene effettuata l’operazione di acquisto oppure, se l’abbonamento è in corso di validità, della prima data non coperta dall’abbonamento.

Sul sito di MoVer è possibile trovare tutti i dettagli con le istruzioni e la mappa dei parcometri abilitati.

Il rinnovo online o ai parcometri è possibile solo per i clienti titolari di un’autorizzazione residenti per l’anno 2019. In caso di primo acquisto del permesso residenti occorre recarsi all’ufficio front office di via Regia 4.