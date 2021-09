VIAREGGIO – Nuovo Mercato Ittico

I lavori al mercato ittico erano fermi per il fallimento della ditta incaricata, tanto che la Regione aveva avocato a sé l’ultimazione dell’intervento. Questa Amministrazione ha chiesto di essere nuovamente incaricata del completamento dell’immobile che dopo i vari bandi è stato inaugurato a settembre 2020. Adesso si stanno ultimando gli adempimenti previsti per gli allacci delle utenze, nei prossimi giorni sarà assegnata la gara per la nuova pensilina: entro l’anno il mercato sarà in grado di funzionare pienamente.



Confcooperative nazionale ha deciso di fare del nostro Mercato il polo nazionale della pesca sul quale chiederà un finanziamento nell’ambito del PNRR.