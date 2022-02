VIAREGGIO – MOZIONE DI FDI PER CHIEDERE LA MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE STALLI SUL PROLUNGAMENTO DI VIA BURLAMACCHI

QUEL PARCHEGGIO SELVAGGIO IN PIAZZA DANTE, DIMENTICATO DA TUTTI

Vegetazione selvaggia, pavimentazione pericolosamente sconnessa, assenza di un passaggio pedonale. E’ la critica situazione della striscia di terreno che costeggia la ferrovia, nel tratto di prolungamento di via Burlamacchi che si affaccia in piazza Dante. Una lunga fascia utilizzata da anni come parcheggio di fortuna, privo di segnaletica e, soprattutto, di decoro.

Per questo Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per sollecitare un intervento di pulizia e messa in sicurezza da parte dell’amministrazione <che potrebbe così disciplinare quegli spazi sosta, con un indubbio servizio aggiuntivo per i cittadini in una zona strategia come quella adiacente la stazione>.

“Nella fascia lato monte di prosecuzione di via Burlamacchi, nella zona di piazza Dante, è presente una lunga striscia che costeggia la linea ferroviaria che viene utilizzata liberamente per il parcheggio auto _ spiega il consigliere comunale Marco Dondolini che ha fatto un sopralluogo _ e ogni giorno tale spazio viene intensamente utilizzato, dato che vi vengono lasciate in sosta tante auto, per lo più dei pendolari che si recano alla stazione. Non è presente segnaletica alcuna, né verticale né a terra, per la delimitazione degli stalli, la vegetazione selvaggia tradisce un’assenza totale, da anni, di adeguata manutenzione. Oltretutto tale area risulta per lo più pericolosa per mezzi e persone dato che ci sono frammenti di pavimentazione sconnessa, radici sporgenti, buche nell’asfalto con insidia per i pedoni che non hanno a disposizione un annesso percorso da seguire a piedi. Questi ultimi infatti sono costretti a percorrere il tracciato a filo della carreggiata, con altissimo pericolo visto l’intenso traffico che gravita in piazza Dante: tra l’altro sono visibili porzioni di cordolo, ormai nascoste dalla troppa vegetazione spontanea, che testimoniano l’evidente presenza, in passato, di un marciapiede utile per il passaggio in sicurezza dei pedoni. Ecco perchè Fratelli d’Italia chiede alla giunta di attivarsi per garantire l’igiene ambientale oltre che il decoro di tale zona ma anche di realizzare un parcheggio ordinato e regolamentato da stalli, offrendo così una possibilità aggiuntiva in un’ormai nota carenza di parcheggi in città, oltre che una cartolina più dignitosa proprio all’ingresso/uscita dalla stazione”