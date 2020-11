Viareggio (LU): sorpreso con la “cocaina”, arrestato dai Carabinieri.

La scorsa sera, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Viareggio hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Ben Sahel Taoufik, 33enne, marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

I militari dell’Arma infatti, nel corso di un servizio antidroga nel centro cittadino di Viareggio, hanno notato il soggetto che stazionava con fare sospetto nei pressi della chiesa di San Paolino.

Dopo averne osservato alcuni movimenti, i Carabinieri sono intervenuti per controllarlo e, improvvisamente, lo straniero ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto e bloccato.

L’uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di due dosi di “cocaina”, di peso complessivo di circa 2 grammi, di una dose di “marijuana” da 0,50 grammi, di una bilancina elettronica di precisione e della somma di 215 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Lo straniero è stato quindi dichiarato in arresto ed è stato trattenuto in caserma presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca che si è svolta la mattina successiva e si è conclusa con la sottoposizione del soggetto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni e con la richiesta dei termini a difesa.