Viareggio (LU): operazione antidroga dei Carabinieri, sottoposti a misura cautelare altri due soggetti.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Viareggio, nella giornata di ieri, dopo alcuni giorni di ricerche, hanno rintracciato altri due soggetti indagati nell’ambito dell’operazione antidroga condotta lo scorso 19 gennaio nel corso della quale erano già stati arrestati quattro soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Elamim Aziz, classe ’93 e Jarmouni Abdelali, classe ’94, entrambi marocchini e già noti alle forze di polizia. Si trovavano a Viareggio quando sono stati intercettati.

Nei loro confronti, l’Autorità Giudiziaria lucchese ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare poiché, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri, anche loro sono stati individuati quali responsabili dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva portato già all’arresto degli altri soggetti lo scorso 19 gennaio.

In ottemperanza al provvedimento cautelare, i due soggetti sono stati sottoposti dai militari dell’Arma:

Elamim Aziz alla misura cautelare in carcere ed p stato condotto presso la Casa Circondariale di Lucca;

Jarmouni Abdelali alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Viareggio con prescrizione di permanere presso il proprio domicilio tutti i giorni dalle 20.00 alle 06.00.