Viareggio (LU): estorsione ad un giovane ma all’appuntamento trova i Carabinieri, arrestato.

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Viareggio, nel corso di un apposito servizio, hanno arrestato per estorsione un cittadino romeno, Mihai Mihai Alin, classe ’89, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

Il soggetto romeno, infatti, dal mese di ottobre, aveva preso di mira un 30enne al quale, in più occasioni, aveva richiesto dei soldi minacciandolo, qualora non li avesse dati, di fargli del male e di raccontare in giro fatti riguardanti la vita privata di quest’ultimo.

Dopo avergli dato circa 2.000 euro in totale in più occasioni, il 30enne, ancora oggetto di minacce, dopo l’ennesima richiesta di altri soldi da parte del soggetto romeno, si è rivolto ai Carabinieri.

I militari dell’Arma, quindi, hanno fatto accordare la vittima con il soggetto per fissare l’incontro per l’eventuale consegna dei soldi richiesti, questa volta 800 euro.

All’appuntamento però il malvivente ha trovato i Carabinieri che, appena lo hanno visto ricevere i soldi dalla vittima, lo hanno bloccato e dichiarato in arresto per il reato di estorsione.

L’estorsore è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria lucchese.

VALENTINA MOZZONI