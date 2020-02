Viareggio – L’Associazione “Meglio di Ieri” festeggia un anno ricco di traguardi con una cena il cui incasso sarà devoluto a William Pezzullo, sfigurato dalla ex fidanzata

L’ASSOCIAZIONE ‘MEGLIO DI IERI’ DI VIAREGGIO COMPIE UN ANNO

GIOVEDI SERA CENA DI FESTEGGIAMENTI DA RENZO: INCASSO A FAVORE DEL GIOVANE WILLIAM PEZZULLO, SFIGURATO DALLA EX FIDANZATA

VERRA’ PRESENTATA LA PROGRAMMAZIONE 2020

L’associazione ‘Meglio di Ieri’ di Viareggio festeggia un anno ricco di traguardi e ha già pronto il calendario 2020 zeppo di eventi.

Soddisfatto il presidente e fondatore Daniel Griva che giovedì prossimo, 27 febbraio, alle 20,30 proporrà una serata di Buon Compleanno al ristorante ‘da Renzo’ a Piano di Mommio (cena a buffet a 20 euro con animazione, prenotare al 333.8095928) con la presenza di Magico Matteo e Magica Viola direttamente dal

programma Rai “I soliti ignoti” di Amadeus. Una conviviale che, nella tradizione di Meglio di ieri, avrà un fine benefit: parte dell’incasso sarà infatti devoluta a favore di William Pezzullo, il giovane di Brescia sfigurato con l’acido dalla ex fidanzata che ancora deve sottoporsi a molti interventi di ricostruzione del proprio volto.

“La cena sarà coronamento e anticipazione di un traguardo raggiunto e dei nuovi appuntamenti previsti _ anticipa il presidente Griva _ per una realtà che ha dimostrato una crescita progressiva avendo come obiettivi quelli della socializzazione e della valorizzazione del territorio, oltre a creare un virtuoso circuito di scontistica tra attività commerciali locali per i nostri tesserati e promuovere le aziende di zona. Grazie alla collaborazione con il teatro Manzoni di Massarosa, presenteremo i prossimi eventi: il 14 marzo ci sarà il concerto di Don Backy mentre il 16 maggio sarà la volta di Bobby Solo. Entrambi gli artisti hanno accolto con grande calore il nostro invito. Saranno i nostri appuntamenti di punta, cui si affiancheranno la performance della tribute band di Renato Zero il 24 aprile e il suggestivo omaggio a Mia Martini e Loredana Bertè il 9 maggio. Riproporremo poi incontri culturali sulla scia del gradimento che l’estate scorsa ha avuto la collaborazione con la casa editrice Edizioni Cinquemarzo che ha permesso di conoscere testi e autori al bagno Mergellina; in collaborazione con Walklab anche nel 2020 proporremo le camminate sportive con musica in cuffia wireless che hanno registrato il boom di oltre 100 iscritti per il tour nella Pineta di Ponente e allargheremo l’offerta con una speciale edizione in notturna già programmata per il prossimo 4 aprile”.