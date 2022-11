Il documento votato dall’Assemblea è il fitto programma di interventi di manutenzione lungo i corsi d’acqua che il consorzio eseguirà nel 2023 per oltre 19 milioni di euro. Tra le novità di quest’anno l’incremento per 100.000 euro dei lavori sul Pubblico Condotto a Lucca, 100.000 euro di lavori in più sul Fiume Magra e l’incremento delle manutenzioni a Massarosa, nelle zone colpite dall’incendio. Sono tutti lavori di manutenzione ordinaria che rappresentano l’azione di prevenzione sia in pianura che in montagna per preparare i territori agli eventi atmosferici avversi. Tra gli allegati al Piano anche le carte d’identità dei corsi d’acqua per manutenzione gentile e la tutela dell’ambiente.

Viareggio – L’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha adottato il Piano delle attività di Bonifica per il prossimo anno (PAB 2023), ovvero lo strumento principale di pianificazione dell’Ente che contiene tutti gli interventi previsti riguardanti la manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere che si trovano su tutto il comprensorio gestito, sia in pianura che nelle zone collinari e montane. Si tratta di migliaia di lavori puntuali, per oltre 19 milioni di euro, che nel loro insieme formano l’azione di prevenzione che il Consorzio svolge per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico sull’intero territorio affidato dalla Regione Toscana.

Tra le novità di quest’anno l’incremento per 100.000 euro dei lavori sul Pubblico Condotto a Lucca, 00.000 euro di lavori in più sul Fiume Magra e l’incremento delle manutenzioni a Massarosa, nelle zone colpite dall’incendio.

Il processo di redazione del Piano è stato partecipato con tutti i 63 Comuni che ricadono nel comprensorio del Toscana Nord, chiamati a valutare gli interventi previsti e a inviare le proprie osservazioni. Si è così giunti alla redazione di un documento ampiamente condiviso che, dopo l’approvazione definitiva da parte della Regione, sarà messo a disposizione di tutti i cittadini che potranno consultarlo in trasparenza e comprendere come il Consorzio impiega le risorse derivanti dal contributo di bonifica.

“Il PAB2023, che come sempre invito tutti i cittadini a leggere, ha richiesto il massimo sforzo da parte di tutti gli uffici tecnici del consorzio. I costi quasi triplicati dell’energia, rischiavano di dover ridurre le attività che invece, siamo riusciti a confermare e addirittura ad aumentare in alcune zone, grazie a un’attenta revisione dei programmi di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e ai risparmi di gestione che l’Ente è riuscito a produrre. – Spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridofli – Ricordo che il PAB è il nostro documento principe perché contiene i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua annualmente eseguiti dal Consorzio con le risorse del contributo di bonifica. Lavori che rappresentano nel complesso un’opera di prevenzione contro il rischio, perché, la manutenzione è la risposta certa per evitare o limitare disastri come quelli cui stiamo assistendo negli ultimi giorni. “

L’elenco degli interventi è lunghissimo e dettagliato. In 50 pagine i lavori sono descritti per ciascun corso d’acqua. Si può vedere l’importo previsto l’inizio e il termine degli interventi e il tipo di attività che verrà eseguita. Si parla di taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, di rimozione di depositi, di riparazione di manufatti, di ripresa di scoscendimenti e frane. Sono previste inoltre tutte le attività per il mantenimento in efficienza degli impianti idrovori e rientrano nei lavori di manutenzione, anche tutti gli interventi per il funzionamento delle canalette di irrigazione nella Piana di Lucca, del Pubblico condotto e gli impianti irrigui della Lunigiana.

Il Piano del Consorzio 1 Toscana Nord contiene anche le carte d’identità di corsi d’acqua. Schede dettagliate che descrivono le caratteristiche dei corsi d’acqua e gli interventi di manutenzione gentile, cioè i lavori che verranno eseguiti ponendo particolare attenzione agli habitat naturali nel rispetto massimo dell’ambiente naturale. I corsi d’acqua in manutenzione gentile, individuati come prioritari sono: in Lunigiana diversi tratti del Fiume Magra e il Torrente Noce a Zeri. Nella Costa apuana il Fiume Frigido, la Fossa Maestra a Carrara e il Fosso Magliano a Marina di Massa. In Versilia il Fiume Versilia e il fiume Camaiore. In Lucchesia la Freddana, il Fiume Serchio, il Canale Ozzeri, il canale La Lastra e il Canale Rogio.

“Con le carte d’identità dei corsi d’acqua principali, mettiamo al centro della manutenzione i temi ambientali per il rispetto degli habitat naturali. Lo facciamo con un approccio serio e ragionato affiancando ai nostri tecnici un team di esperti ambientali (biologi, agronomi, ingegneri ambientali) per riuscire a conciliare la manutenzione con la tutela degli ambienti fluviali, garantendo il funzionamento idraulico dei corsi d’acqua e impattando il meno possibile sugli ecosistemi.” Conclude Ridolfi

Il PAB passa adesso all’approvazione della Regione Toscana verrà inserito nel Documento Operativo di Difesa del Suolo, che è l’atto di programmazione per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico regionale.