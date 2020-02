VIAREGGIO – la Mille Miglia.

Alle otto di mattina del 26 marzo del 1927 partiva l’Isotta Fraschini di Aymo Maggi e Bindo Maserati: prendeva vita così la leggenda della “corsa più bella del mondo”, la Mille Miglia.

Il 15 maggio prossimo, 93 anni dopo, la Mille Miglia arriva per la prima volta nella sua storia a Viareggio. 600 auto storiche sfileranno lungo i Viali a Mare per poi andare alla Cittadella del Carnevale dove rimarranno in sosta per circa 6 ore.



Un modo di essere dinamico, elegante e ricercato: creatività e gusto italiano incontrano la sperimentazione e la contaminazione con moda, arte e design.

Questo è la Mille Miglia: questa è Viareggio.