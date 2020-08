VIAREGGIO. LA CITTÀ NATA DAL MARE.

La città dalle due anime unite dal mare, sulla spiaggia e al di là del molo, è raccontata attraverso un itinerario diacronico che incrocia alcuni nuclei tematici come la Passeggiata, la Spiaggia, l’Architettura, il Paesaggio, le Arti, i Teatri, il Cinema, le Mode, il Carnevale, il Porto, le Darsene, la Nautica. L’obiettivo è costruire una visione interdisciplinare della città, dove l’effimero, non si contrappone, ma si compenetra con il permanente.

L’itinerario attraversa personaggi come Maria Luisa, Carlo Lodovico di Borbone, Paolina Bonaparte, musicisti come Giovanni Pacini e Giacomo Puccini, artisti come Galileo Chini, Lorenzo Viani, Moses Levy. Sulla scena balneare sfilano costumi e pigiami da spiaggia, carri con Burlamacco e Ondina. Nella città balneare cosmopolita non mancano gli sguardi “altri”, di Rainer Maria Rilke, Max Beckmann, Isaac Israëls.