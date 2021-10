VIAREGGIO – LA BIBLIOTECA FUORI DI SE

Delle mie opere come maestro preferisco Rigoletto. Riflessioni sulla prima opera della trilogia di G. Verdi

Relatore Prof. Emiliano Sarti

Appuntamento mercoledì 20 ottobre alle 17

L’incontro, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Festival Pucciniano”, si propone di analizzare l’opera Rigoletto, mettendo in luce le novità che essa comporta nella produzione verdiana negli anni in cui la cosiddetta “Trilogia popolare” proiettava Verdi nell’ambito dei più grandi musicisti del secolo.

In biblioteca Sala Tobino, Piazza Mazzini, 12 – Viareggio