VIAREGGIO – INCIDENTE STRADALE IN VIA DEI LECCI – TRE I FERITI UNO IN MODO GRAVE

Grave incidente questa sera (24 dicembre) in via dei lecci a Viareggio, l'incidente e' accaduto intorno alle ore 20, tra due auto sono riamsti feriti in Tre. soccorsi da ambulanze inviate dal 118. il piu' grave e' stato trasportato al Versilia in codice rosso, mentre gli altri due feriti in codice giallo