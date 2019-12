VIAREGGIO – INCENDIO in un appartamento in via Paladini,

VIAREGGIO – INCENDIO in un appartamento in via Paladini, Incendio ieri sera intorno alle 21.50 in un appartamento all’ ultimo piano di una palazzina in via Paladini a Viareggio. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste intossicate e sono state portate in codice giallo al Versilia Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la Polizia. L’incendio è stato circostritto e spento in poco tempo i piani sottostanti sono stati evacuati per precauzione.