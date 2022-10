Viareggio – incendio di un negozio per la vendita di fiori.sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, stanno intervenendo nel comune di Viareggio in Via Corso Garibaldi, per un incendio di un negozio per la vendita di fiori.

Sul posto sono a lavoro due automezzi e sette unità. Presenti anche i Carabinieri e personale sanitario del 118.

Al momento non risultano persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO INCENDIO VIAREGGIO

🟡 L’incendio è sotto controllo. L’esercizio commerciale situato al piano terra di un palazzo composto da 3 piani fuori terra, è stato evacuato in via precauzionale. Sono in corso gli accertamenti di staticità degli appartamenti situati nelle immediate vicinanze del negozio che risultano danneggiati a seguito del calore sviluppatosi nell’incendio.

Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza.