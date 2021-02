VIAREGGIO – IL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI CRITICA LA SCELTA DI ‘BLINDARE’ LA PIAZZA

“LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAZZINI? PALETTI DI GHISA E 38 POSTI AUTO PERSI. COMPLIMENTI”

“Grande risultato dell’amministrazione comunale di Viareggio: ha ‘blindato’ piazza Mazzini con paletti di ghisa e catene eliminando 38 posti auto e lasciando l’incuria di sempre”.

Aspra critica del consigliere FdI, Marco Dondolini, che incalza: <A quando l’avveniristico progetto di restyling completo?>.

“Circa tre anni anni fa _ evidenzia Dondolini _ il sindaco annunciò in pompa magna il rifacimento di piazza Mazzini, con eliminazione dei parcheggi lato mare per garantire più respiro e visibilità in direzione del Belvedere delle maschere. Era un progetto apprezzabile, che avrebbe puntato su una continuità dei due spazi, grazie ad un’area pedonale vera e propria, con nuova pavimentazione e panchine alla stregua di punti sosta godibili per guardare il mare. Quella rivisitazione

completa della piazza poi non c’è mai stata: l’amministrazione ha dilatato i tempi e rinviato l’attuazione del progetto, poi si è trincerata dietro il dissesto che ha congelato tutte le opere, Terrazza della Repubblica compresa. Adesso, dopo tanti annunci e i miei richiami all’urgente recupero del decoro di piazza Mazzini, viene fatta una scelta completamente discutibile. Infatti avevo lamentato più volte la necessità di una totale sistemazione di quel biglietto da visita della città, con il rifacimento dell’indecorosa facciata di Palazzo delle Muse, un pressing del sindaco sulla Provincia affinchè almeno collocasse pannelli a copertura della fatiscente ex caserma dei carabinieri e l’eliminazione del cantiere all’ex area del Fascio, abbandonato da oltre dieci anni e riguardo il quale l’assessore Pierucci nel 2020 annunciò che entro giugno l’avrebbe fatto ripulire e riportato a parcheggio. Niente è stato fatto. Adesso però l’amministrazione fa il grande passo _ ironizza Dondolini _ con un’asfaltata, paletti in ghisa e una recinzione per negare 38 posti auto. Oltretutto vantandosi di questa cosa. Il famoso progetto di restyling di Piazza Mazzini sulla carta ancora c’è: è nel programma triennale delle opere pubbliche che lunedì sarà portato all’attenzione del consiglio comunale. Ma i viareggini anche per il 2021, con la stagione turistica in cui tutti riponiamo speranze di ripartenza, si dovranno tenere la piazza in queste condizioni e con tanto di paletti dissuasori”