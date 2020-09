VIAREGGIO – IERI SERA UNA RISSA CON DUE FERITI AL VERSILIA

ieri sera, Centrale 118 chiamata per rissa con molte persone coinvolte in via Francesco Lenci. Sul posto già 112.

118 chiamato da persona coinvolta nell’evento.

Intervenuta Croce Rossa di Viareggio: due feriti (uno per trauma toracico e uno per trauma cranico comunque all’apparenza non gravi) portati in codice giallo al Versilia