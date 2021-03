Ieri il consiglio, a larga maggioranza, solo tre contrari su 24 presenti, si è espresso su un atto importantissimo: il tracciato della ciclopista Tirrenica, che seguirà un percorso retrodunale nel tratto tra Viareggio e Torre del Lago. Quel viale Europa da sempre spezzato in due, di fatto un unicum per paesaggio e per toponomastica, che finalmente trova una vocazione specificamente legata al turismo sostenibile.

Una decisione che la città aspettava da decenni, esattamente come il regolamento urbanistico o il percorso della via del Mare, ma ai quali la politica non era mai riuscita a dare risposte, a prendere decisioni. Ma questi sono strumenti e infrastrutture, indispensabili per una città che voglia svilupparsi in maniera ordinata, che abbia bene in mente cosa vuole essere ma soprattutto cosa vuole diventare da qui ai prossimi 50 anni e noi lo abbiamo ben chiaro. Sappiamo dove vogliamo andare, progettiamo e soprattutto decidiamo.

Un provvedimento che ha ben evidenziato una maggioranza compatta (lista blu Del Ghingaro, giovani per Viareggio, Progetto per Viareggio, PD, Viareggio Democratica) certa delle proprie scelte, e parte dell’opposizione confusa, sfilacciata, a tratti poco consapevole delle proprie responsabilità.

A livello politico non ho compreso chi da sempre si è sperticato per la ciclovia e poi di colpo ha votato contrario, aggiungendo comportamenti irriguardosi anche rispetto alla propria carica di consigliere comunale. Non mi esprimo su chi si è perso intorno a discorsi pomposi ed autoreferenziali vuoti di ogni contenuto, perso in una retorica piagnucolosa è imbarazzante. Ho invece seguito con interesse il comportamento dei gruppi della Lega e Fratelli d’Italia, che hanno ben chiara l’importanza che la ciclovia riveste per la frazione di Torre del Lago: hanno presentato una mozione e si sono poi astenuti dalla votazione. Mozione incredibilmente bocciata dalla loro ex candidata sindaco che su quei banchi siede grazie anche, ma sarebbe meglio dire soprattutto, ai loro voti. Questo è un tema politico che meriterebbe una ben più ampia riflessione.