VIAREGGIO: FIORI A “KM ZERO” PER OSPITI CARNEVALE, IL TRIONFO DI ROSE, ANEMONI E TULIPANI

Un bouquet di rose rosse per la Sandrelli. Pioggia di fiori sul Martedì grasso. Si rinnova collaborazione tra Coldiretti e Fondazione Carnevale di Viareggio.

Viareggio_Fiori a km zero per gli ospiti del Carnevale di Viareggio. Si ripete, anche per questa edizione straordinaria del Carnevale d’Italia, la collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio e Coldiretti. I fiori sono ancora colorati e profumati protagonisti dei corsi mascherati più belli del mondo insieme al trionfo di rose rosse, anemoni e tulipani prodotti dalle aziende agricole del comparto florovivaistico della Versilia. Amanda Sandrelli è stata l’ultima celebrità a ricevere, in occasione dell’ultimo corso mascherato, il bouquet composto da rose rosse della Versilia. “Il Carnevale – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – è una magnifica occasione, per il comparto florovivaistico, di partecipazione e di promozione. Anche quest’anno la scelta è ricaduta su quelle che sono le produzioni floricole più famose della nostra terra: ovvero le rose che, nonostante la concorrenza agguerrita di molti paesi, sono una produzione di qualità per le nostre aziende, gli anemoni e naturalmente i tulipani. Il Carnevale ci permette di ribadire la centralità di questo mondo economico e di rivendicarne anche il primato. Siamo molto felici ed orgogliosi di esserci e partecipare”.

Coldiretti sarà, come da diversi anni accade, in Piazza Mazzini il prossimo martedì grasso, il 25, a donare fiori ai partecipanti del corso e regalare palloncini ai bambini. “Doneremo migliaia di esemplari di tulipani e ranuncoli ai partecipanti. – anticipa Elmi – Sarà un’esplosione di colori e profumi della Versilia”.