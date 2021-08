VIAREGGIO ECO VILLAGE CHIUSURA CON LA CACCIA AL TESORO DEL RICICLO

Grande successo di pubblico, infatti, hanno avuto i due spettacoli nel giardino di Paolina, “Magicamente Plastica”, in collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e “Non c’è un Pianeta B” spettacolo a cura del consorzio Ricrea-Acciaio, così come il laboratorio teatrino dedicato ai più piccoli, allestito in pineta di ponente.