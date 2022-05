VIAREGGIO: E’ SBOCCIATO IL “GIARDINO DELL’ACCOGLIENZA”, FIORI A KM ZERO PER FAR RINASCERE LO SPAZIO ESTERNO DELLA CASA DELLE DONNEIl

Per far rinascere questo spazio sono state selezionate delle fioriture stagionali coltivate dalle aziende del territorio per dare un ulteriore segnale di vicinanza, collaborazione e partecipazione nei confronti dell’attività importante che l’associazione porta avanti grazie al lavoro straordinario di tante volontarie”.A trasformare lo spazio sono stati insieme agli agricoltori, l’azienda Manolo Floricoltura, La Vita Maritata, azienda agricola Carmazzi Marzo e L’ortoflora versiliese, che hanno messo a disposizione oltre ai fiori, la manodopera necessaria, le volontarie del Centro Antiviolenza in un lavoro corale. “Ringraziamo tantissimo la Coldiretti che ha risposto al nostro invito per riqualificare uno spazio della nostra città importante che ogni anno accoglie tante donne che hanno bisogno di aiuto. – spiega la Presidente Raffaeli –

Con la bella stagione il nostro giardino potrà tornare ad organizzare iniziative e tanti momenti di incontro e poterlo fare immersi nel verde, tra i fiori, sarà sicuramente più bello”. All’iniziativa ha partecipato, in qualità di consigliere delegato del Comune di Viareggio, Diego Sodini.Per informazioni www.lucca.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca, Instagram @Coldiretti_Toscana e pagina ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”