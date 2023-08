Viareggio e in Versilia servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Lucca,

Sulla scorta di quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto ad inizio estate in Prefettura, anche nel fine settimana appena trascorso si sono svolti a Viareggio e in Versilia servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Lucca, coordinati dai Commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi, che hanno visto protagonisti gli equipaggi della Polizia di Stato, delle Squadre di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Forte dei Marmi. Tali servizi hanno portato tra l’altro ad un arresto e una denuncia.

Sono oltre 200 le persone identificate durante i massicci controlli che hanno interessato soprattutto le aree prospicenti la Pineta di Ponente, le passeggiate sul mare di Viareggio, Lido di Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, le arterie stradali e i luoghi che sono maggiormente interessati alle presenze di turisti.

Nel corso dei controlli, La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo e denunciato un extracomunitario algerino per ricettazione segnalandolo anche alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Nella serata di ieri, in particolare, personale del Commissariato di Viareggio, a seguito di un controllo presso un hotel di Lido di Camaiore, ha tratto in arresto un 40enne albanese.

L’uomo aveva pendente, dal 2007, un Mandato di Arresto Europeo richiesto dalle autorità francesi in quanto coinvolto in un traffico di stupefacenti; i poliziotti sono quindi saliti presso la stanza dell’esercizio ricettivo ove l’albanese era alloggiato e lo hanno arrestato, dando finalmente fine alla sua latitanza che durava da 16 anni, conducendolo dapprima in Commissariato per le incombenze di rito per poi trasferirlo presso la Casa Circondariale di Lucca a disposizione della Corte di Appello di Firenze per le procedure di estradizione.

Nel pomeriggio di ieri, invece, una Volante del Commissariato è stata allertata da una cittadina che aveva riconosciuto, in possesso di un extracomunitario nella zona del mercato, lo zaino del marito rubato alcuni giorni addietro dall’interno della sua autovettura.

Gli agenti hanno immediatamente individuato l’uomo, che in effetti era in possesso di quanto era stato rubato a bordo dell’auto della donna il 3 agosto u.s.; nel prosieguo del controllo a carico dell’algerino, M.Z. 58enne, i poliziotti gli hanno trovato indosso anche qualche grammo di hashish, motivo per cui l’uomo, oltre ad essere denunciato per ricettazione, è stato segnalato all’autorità amministrativa per il possesso di stupefacente ad uso personale.

I controlli proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati, fa sapere il Questore di Lucca, anche in occasione del ferragosto, per garantire a tutti il sereno godimento della festività sulle coste versiliesi.