Viareggio – Continuano gli incontri della biblioteca comunale Marconi

Continuano gli incontri della biblioteca comunale Marconi: tanti appuntamenti per un programma declinato su vari campi e interessi, dalla storia alla letteratura alla musica all’arte. Un calendario ricco e variegato adatto ad ogni sensibilità.

Martedì 16 alle 9,30 “In gaming veritas: libro o social network? Non è sempre tutto un gioco”, percorsi ludici, di lettura ad alta voce, per educare i bambini, i ragazzi (e gli adulti) ad un uso consapevole del videogioco e riscoprire il libro come piacevole intrattenimento nei momenti del tempo libero. Interverranno: Alessandro Pasquinucci, Daniele Maffei. L’incontro è su prenotazione che può essere fatta chiamando il numero 0584.945467 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,00.