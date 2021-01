“Ormai sempre più attività sono arrivate all’esasperazione, dovuta ai decreti scellerati di questo Governo, cambio di regole e orari continui, chiusure forzate, non c’è più la certezza del domani”. Christian Marcucci del direttivo del circolo Fratelli d’Italia di Viareggio lancia un vero allarme-economia e sollecita

anche le istituzioni locali a fare la propria parte “perchè neppure il periodo dei saldi potrà salvare alcune realtà viareggine”.

“Chi ha una qualsiasi attività _ spiega _ non ha più la possibilità di poterla gestire, con essa merce e dipendenti: ormai siamo allo sbando. In questo periodi ci sono i saldi, molti titolari sanno già che non riusciranno a guadagnare, perché anche se riuscissero a vendere totalmente la merce, dato i forti sconti, recupererebbero solo le spese vive. In caso contrario rischiano invece di non riuscire a pagare neanche i fornitori, mettendo in difficoltà le varie filiere. La scarsa chiarezza dei decreti ha creato paura nelle persone che non vanno più neanche nei negozi che si ritrovano in difficoltà anche a pagare le utenze.