VIAREGGIO – CERTIFICATI ANAGRAFICI IN TABACCHERIA

Certificati anagrafici in tabaccheria: partito il nuovo servizio del Comune di Viareggio grazie alla convenzione siglata con la FIT, Federazione Italiana Tabaccai.

Potranno essere rilasciati il certificato anagrafico di nascita; anagrafico di morte; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile; di residenza in convivenza; di stato di famiglia aire; di stato libero; anagrafico di unione civile; di convivenza.

«Un servizio pensato per chi, per mille ragioni, ha difficoltà ad andare in Comune per i certificati – spiega l’assessore Valter Alberici -: una bella collaborazione attivata con la Federazione Italiana Tabaccai, che ringraziamo, che porta l’anagrafe sul territorio. Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento, creando una rete territoriale diffusa. Un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi, nel segno dell’innovazione e della semplificazione per il cittadino».

«Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – dichiara Giuseppe Pucci presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia -: la nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno».

Sono in tutto 15 le attività del territorio che hanno aderito per prime al nuovo progetto, grazie alla collaborazione di Novares, società del gruppo FIT: due a Torre del Lago, in piazza del Popolo e sul viale Guglielmo Marconi, e 13 a Viareggio, in via Verdi 107, in piazza Manzoni 10, in via Regia 98, in via Aurelia Sud 303, in piazza Garibaldi 5, in via Fratti 240, in via Aurelia Sud 149, in viale Marco Polo 81, in via dei Lecci 87/a, in via Aurelia Nord 175/c presso il mercato dei fiori, in via Pistoia angolo via Piave, in via della Portichina 20, in via del Pastore 42.

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro iva compresa.

Dopo questa prima sperimentazione, a partire dal mese di settembre, potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT, diventando la rete di prossimità Comunale più estesa.