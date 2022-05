VIAREGGIO, BALDINI (LEGA): VECOLI RAPPRESENTAVA I VALORI DI UNA GENERAZIONE DI GRANDE SPESSORE CULTURALE.

BALDINI (LEGA): VECOLI RAPPRESENTAVA, SIA COME AVVOCATO CHE COME POLITICO, I VALORI DI UNA GENERAZIONE DI GRANDE SPESSORE CULTURALE.

La morte di Renzo Vecoli mi addolora particolarmente così come addolora l’intera comunità viareggina per la quale è sempre stato un punto di riferimento dotto e prezioso.

Per la mia generazione è stato un esempio sia come Collega che come politico, preparatissimo su ogni fronte, profondo conoscitore delle vicende cittadine, amante come pochi di Viareggio e della nostra storia, erano in molti a ricorrere al suo parere ed al suo pensiero per approfondire le tematiche giuridiche come quelle amministrative.

Così interviene Massimiliano Baldini, Segretario Comunale della Lega e Responsabile Cultura per la Toscana del partito di Matteo Salvini ma anche Collega.

Rappresentava una generazione, una scuola, dell’Avvocatura e della politica che si è sempre contraddistinta per il massimo rispetto dei valori più alti della Costituzione e nelle tesi che sosteneva, anche quando lontane dai miei convincimenti, ho sempre ravvisato uno stile ed un’attenzione al rispetto delle posizioni differenti, difficile da riscontrarsi altrove.

Era persona curiosa, interessata di tutto, in grado di esprimere punti di vista importanti su ogni argomento.

Professionalmente, per lunghi anni, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con lui nelle aule di Tribunale riguardo le vicende che hanno interessato la successione Barsanti ed anche in tale occasione è sempre emersa non solo la preparazione del professionista ma anche l’accurata conoscenza dei protagonisti della nostra comunità.

Perdiamo tutti un uomo, un Avvocato, un Sindaco, di valore.

A nome della Lega di Viareggio ma anche personalmente ed a nome di tutto lo Studio Legale Baldini – Benedetti, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare alle figlie, la Collega Stefania e Gianna.