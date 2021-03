Viareggio – Arrestato dalla Polizia, per atti vandalici ai danni di un’edicola, 35enne marocchino

Nella serata del 10 marzo gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio hanno denunciato all’Autorità giudiziaria BOUKTIR Abderrahim, 35enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di danneggiamento aggravato perpetrato presso l’edicola Torre Matilde 3.0, sita in Via Regia a Viareggio. L’uomo, dopo aver rotto i cavi di alimentazione della telecamera di videosorveglianza, ha danneggiato con calci il distributore automatico di bevande posto all’esterno dell’edicola. Il personale della Polizia di Stato che ha svolto le indagini, ha ricostruito i fatti anche grazie all’escussione di testimoni oculari.

Nella medesima circostanza, lo stesso BOUKTIR è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per tale motivo è stato segnalato anche alla competente autorità amministrativa in quanto detenuta per uso personale.