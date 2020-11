Viareggio – Arrestato 26enne tunisino per spaccio di supefacenti

Nel primo pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato – Squadra Volante del Commissariato PS di Viareggio, a seguito dell’intensificazione del controllo del territorio, con servizi mirati finalizzati ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di D.A. ventiseienne tunisino incensurato poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare è stato trovato in possesso di 42 involucri, per un totale di gr. 23,8 di cocaina.

​Il predetto, controllato in centro a Viareggio via S. Andrea, a bordo di autovettura, ha subito manifestato nervosismo ed insofferenza al controllo, motivo per il quale ha portato gli agenti ad effettuare una accurata perquisizione del mezzo, dove hanno così trovato occultato meticolosamente sotto al freno a mano detta sostanza.

Per i fatti sopra esposti, è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Lucca, dove verrà giudicato con rito direttissimo.

Viareggio, 27 novembre 2020