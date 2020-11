Viareggio – Arrestati tre cittadini stranieri per spaccio nella Pineta di Ponente

Nella pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di 3 cittadini extracomunitari. S.N., trentunenne marocchino,incensurato, L.R., ventinovenne marocchino pregiudicato per stupefacenti e K.H., anch’egli ventinovenne marocchino e pregiudicato per stupefacenti, sono stati sottoposti alla misura restrittiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.-

Gli agenti della Volante del Commissariato, nel tardo pomeriggio, notavano una vettura scura che si aggirava nei pressi della Pineta di Ponente e decidevano di procedere al controllo dei due occupanti. Non appena intimato l’alt, entrambi abbandonavano la vettura fuggendo a corsa verso la pineta. Uno dei due – S.N. – veniva immediatamente bloccato.

Durante le operazione di identificazione e controllo, all’interno dell’autovettura veniva rinvenuto un involucro contenente 57,2 grammi di cocaina.-

Successivi accertamenti esperiti dal personale della Squadra Volanti e da quello dell’Anticrimine permettevano di risalire al luogo di dimora di SN; per questo motivo, gli agentiprocedevano alla perquisizione dell’appartamento all’interno del quale erano presenti altri 6cittadini extracomunitari, tutti successivamente identificati presso i locali del commissariato.

La perquisizione effettuata permetteva di rinvenire nella disponibilità di L.R e K.H. 81,9 grammi di cocaina, 96,8 grammi di hashish nonché materiali per il confezionamento della sostanza stupefacente. In loro possesso veniva rinvenuto anche denaro contante per un ammontare di 13.940 Euro

I tre stranieri sono stati associati presso il carcere di Lucca, così come disposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lucca.

Viareggio, 17 novembre 2020