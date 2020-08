Viareggio a Sinistra per l’ambiente – Basta con gli abbattimenti di alberi in zona Pineta

Sabato 22 agosto durante la passeggiata “No Asse” promossa dagli artisti del museo popolare della pineta, in qualità di candidato sindaco di Viareggio a Sinistra, accompagnato dalle candidate di Toscana a Sinistra al consiglio regionale Antonella Serafini e Francesca Trasatti ho voluto rendere omaggio alla Farnia secolare, detta volgarmente quercia e, recentemente abbattuta senza troppi scrupoli da parte dell’amministrazione. Questa pianta, a cui i darsenotti erano molto affezionati, secondo alcuni agronomi avrebbe potuto campare altri 50 anni. Continuano ad abbattere le piante, in una zona della pineta sempre più lasciata a se stessa. Tutto questo è semplicemente inaccettabile ma per fortuna sempre più viareggine e viareggini mostrano la loro sensibilità verso le piante, la pineta e il parco.

Roberto Balatri

Candidato a sindaco per Viareggio a Sinistra