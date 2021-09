Viareggio: 700 metri di nuove infrastrutture fognarie e acquedotto in via Machiavelli

I lavori di GAIA interessano una delle arterie centrali di Viareggio, via Machiavelli, nel tratto tra Via Burlamacchi e Via Pucci. In tutto i tecnici del Gestore idrico poseranno circa 400 metri di fognatura nera e 300 metri di tubazioni acquedotto e si occuperanno dei relativi allacci alle utenze. L’investimento previsto per le opere è di circa 120mila euro.

I cantieri sono attualmente aperti e si chiuderanno entro dicembre 2021.