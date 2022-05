VIAREGGIO 25 VOLTE BANDIERA BLU

25 bandiere blu consecutive per Viareggio e le sue spiagge: la conferma del vessillo è arrivata questa mattina nel corso della conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2022 che si è svolta in via telematica tramite una diretta facebook effettuata sul gruppo chiuso Bandiera Blu 2022.

In Italia sono in tutto 210 le località balneari con il mare più pulito e i servizi a cui si aggiungono 82 approdi portuali turistici, per un totale di 427 spiagge che corrispondono, come lo scorso anno, a circa il 10% degli arenili premiati su scala mondiale.

Per aggiudicarsi il riconoscimento occorre disporre di un sistema di servizi completo che la giuria nazionale valuta in base a 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno: ai dati sulle acque di balneazione si aggiungono altri 32 parametri che ruotano intorno alla gestione del territorio e all’educazione ambientale messe in atto dalle Amministrazioni per proteggere l’ambiente e promuovere un turismo sostenibile. Indicatori spaziano dall’esistenza e dalla funzionalità degli impianti di depurazione alla percentuale di allacci fognari fino alla gestione dei rifiuti passando alle iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. E ancora: per la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio, per la cura dell’arredo urbano e delle spiagge e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.