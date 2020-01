VIAREGGIO 200 ANNI DI BELEZZA

«La torre si ergeva in mezzo alla palude; le dune dalla parte del mare, a ogni sconquassata di libeccio, mutavano la posizione del piccolo dorso come pecore che trotterellano qua e là impaurite. Intorno alla torre si radunarono in alcune capanne, che presto si trasformarono in casolari, delle persone che non avevano trovato ospitalità da altre parti. (…) Quattrocento i primi viareggini. Per sei se coli furono unici spettatori dello scintillante sole dell’estate, della primavera molle di sensualità, di sogni impossibili, di inverni dove i suoni si facevano puri quali il metallo, rarefatto dal tempo, colpito da una perla» (Mario Tobino).

Nel 1820, quello che era nato come un borgo di pescatori, diventa città. I viareggini iniziano ad andare per mare: nelle prime darsene prendono forma le barche più belle del mondo.

E poi il mare: prima i bagni di sole, dopo la stagione balneare vera e propria.

E poi il cinema, l’arte, la musica, la poesia.

Da 200 anni Viareggio è città di bellezza.

E noi quest’anno la festeggiamo.