CAPANNORI – Sette mesi di senso unico in viale Europa a Capannori, dalla Valle del Serchio verso la Pesciatina. Una misura necessaria per consentire i lavori previsti dal Comune di Capannori ma anche una prospettiva che ha fatto scattare l’allarme dalla Confcommercio sulle possibili ricadute riguardanti le attività fra Marlia e Lammari in primis, ma anche nelle frazioni interne rispetto al viale.

Il timore è ovviamente quello di veder calare drasticamente i flussi di clienti e potenziali tali per tutte le attività commerciali che si trovino lungo questa arteria di così grande importanza . si legge in un comunicato di palazzo Sani – ma a preoccupare sono anche gli effetti del traffico che , secondo Confcommercio, si riverserà sulle strade interne, parallele al viale Europa.

Per questo l’organizzazione del Commercio annuncia la presentazione di due richieste al Comune di Capannori. La prima è la predisposizione di una cartellonistica mirata per i mezzi in transito, in modo così da ridurre il più possibile i disagi dal punto di vista del traffico.

L’altra richiesta è quella di pensare da subito ad un piano di aiuti e sgravi economici e fiscali per le imprese colpite più o meno direttamente dalla introduzione del senso unico”. “La nostra associazione – dice ancora Confcommercio – rimane a disposizione per un confronto costruttivo su una questione di primaria importanza per il futuro a breve e lungo termine per le centinaia di attività commerciali coinvolte. E auspica che nelle prossime settimane il Comune aggiorni con tempismo e in modo puntuale su tutti quelli che saranno i passaggi tecnici in programma prima dell’inizio dei lavori”.