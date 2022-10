VIAGGIAVA SU UN’AUTO SOTTO SEQUESTRO, SENZA REVISIONE E SENZA ASSICURAZIONE: QUASI 2MILA EURO DI MULTA

L’automobilista fermato da una pattuglia della Polizia Provinciale nei pressi di Ponte a Moriano (Lucca)

Viaggiava senza assicurazione e senza aver effettuato la revisione del veicolo: scoperto dalla Polizia provinciale di Lucca, adesso dovrà pagare una maxi-sanzione di quasi 2mila euro.

Durante un controllo nell’ambito dei servizi di polizia stradale avvenuto nei pressi di Ponte a Moriano (comune di Lucca), gli agenti della Polizia provinciale, hanno fermato il veicolo e il conducente ha dichiarato loro di aver smarrito la carta di circolazione e, quindi, di non aver potuto portare il mezzo a revisionare, come avrebbe dovuto. Ma le verifiche effettuate hanno evidenziato che non solo mancava la revisione, ma non era stata pagata nemmeno l’assicurazione, scaduta a dicembre 2021.

A quel punto agli agenti non è restato che sequestrare l’auto e affidarla in custodia alla proprietà, ma, il giorno dopo, la Prefettura ha avvisato il Comando della Polizia provinciale che il veicolo era già stato sequestrato a giugno da un’altra forza dell’ordine. Gli agenti, quindi, si sono recati dove era custodito il veicolo e hanno provveduto a revocarne l’affidamento, facendo poi intervenire il custode acquirente al quale sarà trasferita la proprietà del mezzo.

Al proprietario, invece, è stata subito comminata una sanzione di 1.984 euro (ex art.123 c8 CdS), poiché, nonostante il sequestro a cui era posto il veicolo, lui ci viaggiava tanto tranquillamente quanto abusivamente. Non solo: una volta che gli atti di questa vicenda saranno trasmessi alla Prefettura, a causa della condotta tenuta, questa provvederà alla revoca della patente al conducente e proprietario dell’auto.

«Da alcuni mesi – spiega il comandante della Polizia provinciale Elio Cappellini – anche grazie alle nuove assunzioni nel corpo della Polizia provinciale, sono ripresi con sistematicità i controlli sulle strade di competenza. In particolare i controlli si sono focalizzati sul contrasto e sulla prevenzione dei comportamenti che maggiormente impattano sulla sicurezza stradale, ovvero veicoli che circolano senza essere assicurati o revisionati e sui comportamenti che portano alla distrazione durante la guida. Comportamenti che, spesso, sono purtroppo causa di incidenti stradali, anche con gravi lesioni, quali, ad esempio, l’uso del cellulare alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida sotto gli effetti di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope e, non per ultima, la velocità. Il nostro obiettivo – conclude Cappellini – è quello di fare la nostra parte, unitamente alle altre forze dell’ordine e alle polizie municipali, per un sostanziale miglioramento della sicurezza stradale che intendiamo perseguire non solo con interventi di repressione ma anche di prevenzione con una presenza sempre più capillare sulle strade».