Viabilità: via Cugnia, divieto di transito temporaneo dal 18 al 22 ottobre

Per consentire gli interventi di manomissione della sede stradale per allaccio utenze metano ad opera della ditta Bonzi in via Cugnia, 2 e 39 è stata emessa un’ordinanza che prevede il divieto di transito in tale tratto stradale come modifica temporanea del regime ordinario di circolazione. La modifica sarà in vigore dal 18 ottobre dalle ore 7,30 fino alle ore 19,00 del 22 ottobre. Al termine dell’intervento la strada verrà regolarmente riaperta all’ordinaria viabilità.

