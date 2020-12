Viabilità: via Capriglia (civici 89-97), divieto di transito e sosta per ripristino della strada

Il giorno 23/12/2020 ed il giorno 28/12/2020, in orario 08-18 viene istituito divieto di transito e sosta nel tratto di via Capriglia compreso tra il civico n. 89 e d il civico n. 97 per consentire il ripristino del tratto stradale in frana.