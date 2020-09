Viabilità: Tirreno Adriatica a Pietrasanta, le modifiche alla circolazione e tutti i provvedimenti

Viabilità: Tirreno Adriatica a Pietrasanta, le modifiche alla circolazione e tutti i provvedimenti

La Tirreno Adriatica passa da Pietrasanta. Il Comando di Polizia Municipale informa che lunedì 7 settembre 2020 il territorio comunale sarà interessato dal triplice passaggio dell’evento di ciclismo di rilievo internazionale all’insegna 55esima edizione della Tirreno Adriatico. I corridori provenendo da Camaiore percorreranno le Vie Sarzanese, via Garibaldi, via Sauro, via Santini, via Castagno, via Aurelia Nord ed il Viale Apua fino a Fiumetto per poi interessare il Viale Roma in direzione di Lido di Camaiore.

Per consentire il passaggio della tappa la Statale Aurelia, la Via Unità d’Italia ed il Viale Roma saranno comunque interessate dalla sospensione della circolazione al fine di far transitare, in sicurezza, i partecipanti all’evento sportivo e relativi veicoli al seguito. Si chiede la collaborazione dei cittadini e degli automobilisti in quanto, secondo le emanande direttive della Prefettura di Lucca, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 circa (orario indicativo), si avranno delle criticità da imputarsi ad incolonnamenti dei veicoli lungo dette strade di primaria importanza in quanto intersecate dal circuito e con interessamento anche della circolazione dei limitrofi Comuni di Seravezza e Forte dei Marmi.

Al fine di evitare accumuli di veicoli nelle strade interessate dai provvedimenti e quelle ad esse limitrofe, si chiede la collaborazione, negli orari previsti, di chi provenendo da Seravezza ed Alta Versilia, Massa, Forte dei Marmi e Camaiore ad avvalersi, ove possibile, della tratta autostradale e dei caselli di Viareggio, Versilia e Massa per gli spostamenti lungo l’asse Nord /Sud e viceversa.

Si confida nella collaborazione degli utenti che si troveranno lungo i tracciati interessati dalla sospensione della circolazione ad attendere sul posto con ordinata calma e a seguire le indicazioni degli operatori presenti presso le intersezioni interessate. Allo stesso tempo saranno adottati provvedimenti volti a vietare la sosta, con rimozione, già dalle ore 12.00 lungo le seguenti strade: via Sarzanese e v.le Garibaldi, nell’orario 12:00-17:00 divieto di sosta, con obbligo di rimozione forzata, lungo tutto il suo sviluppo fino all’intersezione con via S.Agostino a riguardo di v.le Garibaldi; via N.Sauro, nell’orario 12:00-17:00 divieto di sosta, con obbligo di rimozione forzata, lungo tutto il suo sviluppo; Via del Castagno, nell’orario 12:00-17:00 divieto di sosta, con obbligo di rimozione forzata, nel tratto compreso tra la Statale Aurelia e via Santini; V.le Apua, nell’orario 12:00-17:00 divieto di sosta, con obbligo di rimozione forzata, nel tratto compreso tra via U.d’Italia ed il viale Roma; V.le Roma, ed anche sulla parallela semi carreggiata lato mare destinata a parcheggio posta in loc. Tonfano, nell’orario 12:00-17.00 divieto di sosta, con obbligo di rimozione forzata, nel tratto compreso tra la p.zza D’Annunzio ed il confine con il Comune di Camaiore; divieto di transito nell’orario 14:00 – 16:30 e comunque così come istituito dall’Ordinanza prefettizia a cui si rimanda, sulle strade interessate dal passaggio della competizione.

La frazione di Capezzano Monte: raggiungibile, durante l’orario di sospensione della circolazione, esclusivamente da Capriglia; la frazione di Valdicastello Carducci, durante l’orario di sospensione della circolazione, resta isolata e raggiungibile solo dai veicoli di soccorso; centro cittadino, sospesa la funzionalità dei varchi di controllo, durante l’orario di sospensione della circolazione al fine di favorire il deflusso di quelli provenienti da Sud (Via Garibaldi ) e la mobilità interna.

Per informazioni sulla corsa ciclistica vai al sito ufficiale https://www.tirrenoadriatico. it/it/