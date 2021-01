Viabilità: strade sicure, cantiere lungo via Aurelia (Pontestrada) per asfaltatura

In corso il ripristino della manto stradale lungo la via Aurelia all’altezza della frazione di Pontestrada. Si tratta di uno degli interventi realizzati da Anas e concordati con il Comune di Pietrasanta per mettere in sicurezza alcuni tratti della via Aurelia. Negli scorsi giorni analogo intervento era stato eseguito nel tratto di collegamento tra la zona della Madonnina e via Pontenuovo. Successivamente toccherà anche ad un ampio tratto di Ponterosso.

Per consentire l’attività di ripristino dalle ore 08,00 alle 18,00, nei tratti interessati dal cantiere “mobile”, comunque compresi dal km 366+400 e il km 369+190 della SS n° 1 Aurelia, è istituito senso unico alternato regolato da due movieri e limite massimo di velocità 30 km/h. Complessivamente saranno messi in sicurezza, con il posizionamento di nuovo asfalto, circa 1 chilometro della strada statale. A seguire l’avvio dei lavori è arrivato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti insieme al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi che ha ricordato come gli interventi di ripristino della sicurezza siano stati una “espressa richiesta della nostra amministrazione ad Anas”.