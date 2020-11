Sospesa fino al 10 dicembre la Zona Traffico Limitato / Area Pedona Urbana nel centro storico di Pietrasanta. Lo ha deciso con un provvedimento la giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti andando così incontro ai bisogno di commercianti e residenti. Un provvedimento analogo era già stato attivato durante il lockdown generale dello scorso marzo aprile.

La sospensione della Ztl consentirà di agevolare l’accesso di tutte le imprese che effettuano asporto e consegne a domicilio ma anche di favorire l’assistenza da parte di parenti degli anziani che risiedono nel centro storico. Il sistema di videosorveglianza ai tre varchi di p.zza Statuto, vicolo Lavatoi e via S. Agostino verrà sospeso dalle 7.00 alle 22.00 mentre sarà attivo durante la notte per garantire sicurezza e controllo.

“Faremo tutto quello che è possibile fare per sostenere le imprese ed agevolarle. – spiega il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – Abbiamo di fronte mesi durissimi che richiederanno risposte e concretezza. Come abbiamo già dimostrato durante la prima ondata, la mia amministrazione metterà in campo tutte quelle azioni di sua competenza necessarie”.

Per favorire le imprese che effettuano asporto e consegna a domicilio l’amministrazione comunale, in collaborazione con Le Botteghe, ha aggiornato la lista presente sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it alla speciale sezione #Pietrasantanoicisiamo. Sono oltre 70 le attività, tra alimentari e non, che garantiscono il servizio di asporto o home delivery.