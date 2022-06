VIABILITA’ – Sarà innalzato il livello di sicurezza in alcune arterie della Garfagnana

VIABILITA’ – APPROVATO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER 4,1 MILIONI DI EURO PER MIGLIORARE LE STRADE DELLE AREE INTERNE DEL TERRITORIO

Una capillare serie di interventi per il miglioramento della viabilità delle Aree interne del territorio provinciale di Lucca fino al 2026 per un investimento complessivo di 4,1 milioni di euro.

E’ il programma approvato in questi giorni dal presidente della Provincia Luca Menesini che, di fatto, ufficializza il piano delle opere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims).

Degli oltre 6,5 milioni e mezzo complessivi assegnati dal Ministero alle Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, ben 4.1 milioni sono per il territorio provinciale di Lucca, destinati ad una serie di opere delle aree interne della Garfagnana.

«Con questo decreto – dichiara il presidente della Provincia Luca Menesini – approviamo l’intero programma di interventi decisi durante l’Assemblea dei sindaci di fine marzo. Gli oltre 4 milioni assegnati alla Provincia di Lucca fanno parte di un cospicuo finanziamento di 300 milioni di euro del Mims per il prossimo quinquennio per la messa in sicurezza delle strade interne delle Province e delle Città Metropolitane. Interventi quindi, che si aggiungeranno a quelli previsti dai programmi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria, che serviranno per migliorare le condizioni viarie di strade che si trovano in zone più svantaggiate contribuendo non solo ad aumentarne il livello di sicurezza ma anche alla valorizzazione dei luoghi. Ribadisco che la cura, la manutenzione e il miglioramento generale della rete stradale provinciale sono una delle nostre priorità amministrative e grazie ai fondi ottenuti nei prossimi anni si apriranno numerosi cantieri in tutto il territorio”.

Il Piano straordinario dell’Area Interna, come da indicazioni emerse durante l’Assemblea dei Sindaci, si suddivide in due parti rappresentate rispettivamente da un insieme di progettazioni di interventi di miglioramento della viabilità e dalla realizzazione di veri e propri interventi di innalzamento dei livelli di sicurezza delle arterie provinciali.

I lavori finanziati, quindi, sono quelli indicati e approvati dalla stessa Assemblea dei sindaci. Le prime sei opere riguardano esclusivamente progettazioni definitive/esecutive mentre gli ultimi due afferiscono ad interventi di miglioramento delle viabilità provinciali dell’Area Interna.

Gli interventi di progettazione sono: